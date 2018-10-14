Muhtardan Yücel'e yeni yol teşekkürü

ALANYA’NIN Değirmendere Mahallesi Samsa Yaylası’nı ve Gündoğmuş'un Çamlıalan Mahallesi’ni Canhasan bölgesine bağlayacak olan 1,5 kilometrelik yol, Alanya Belediyesi tarafından sıfırdan açılarak halkın hizmetine sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Değirmendere Mahallesi Muhtarı Kasım Günay, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çalışkan ekibine mahalle halkı ve şahsım adına sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

