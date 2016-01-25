Muhtardan örnek davranış

ALANYA Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın'ın talebiyle mahallede bir sokağa mahallenin ilk muhtarı olan Hüseyin Uçak'ın ismi verildi. "Değerli insanlarımızı hayatta iken onurlandırmak en güzel şey" diyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, "Mahallemizde 25 yıl muhtarlık yapan Hüseyin Uçak muhtarımızın ismini artık sokağın birine verdik. Mahallemize bunca yıl hizmet eden Hüseyin Uçak muhtarım ve oğlu Mustafa Uçak muhtarıma mahallem adına teşekkür eder, Hüseyin muhtarıma hastalığında Allah'tan acil şifalar dilerim. Bu konuda bana yardımcı olan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na ve numarataj servisinde çalışan Sedat Çelik kardeşim ve ekibine, ayrıca mahallemin tüm sokaklarının tabelalarını değiştirdikleri için de çok teşekkür ederim" dedi.