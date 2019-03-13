Muhtar Top’un Bakan Ersoy’dan talepleri

ALANYA’NIN nüfus ve coğrafik açıdan en büyük yerleşim birimi olan Mahmutlar Mahallesi’nin muhtarı ve muhtar adayı Ahmet Top, 15 Mart Cuma günü turizmcilerle buluşmak üzere Alanya’ya gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan taleplerini dile getirdi. Mahmutlar’ın sahilinde bulunan kayalıkların kırılarak kum haline getirilmesini istediklerini belirten Muhtar Top, “Alanyalı turizmcileri göreve davet ediyorum. 33 dönüm alan içinde 6 tapınak, 2 kilise ve 1 amfi tiyatro bulunan, yıllardır atıl durumda olan, denize 200 metre uzaklıktaki Naula Antik Kenti’nin de acil olarak turizme açılmasını istiyorum. Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak kumsalındaki kayalıkların kırılarak kum haline getirilmesini isteyeceğim” dedi.

