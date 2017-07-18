Muhtar Top'tan 'barınak' talebi

BAKANLIKTAN gelen görevliler Aydap'ta balıkçı barınağı imar çalışması için incelemelerde bulundu. Muhtar Top, "Titan Otel altındaki kısma bu balıkçı barınağı kazandırılsın. Bu bölge yer olarak çok uygun. Bu hizmet de Alanya'da olsun. Barınak için Mahmutlar-Kargıcak sınırı düşünülebilir. Titan Otel altı konum olarak çok uygun. Burası tam bir koy niteliğinde. Bakanlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bu barınağı istiyoruz. Mahmutlar halkı dört gözle balıkçı barınağını bekliyor" dedi.