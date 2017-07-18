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Muhtar Top'tan 'barınak' talebi

Geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi'ne balıkçı barınağı isteyen Muhtar Top'un açıklamalarının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı harekete geçti

Muhtar Top'tan 'barınak' talebi

Geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi'ne balıkçı barınağı isteyen Muhtar Top'un açıklamalarının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı harekete geçti

18 Temmuz 2017 Salı 00:01
Muhtar Top'tan 'barınak' talebi
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BAKANLIKTAN gelen görevliler Aydap'ta balıkçı barınağı imar çalışması için incelemelerde bulundu. Muhtar Top, "Titan Otel altındaki kısma bu balıkçı barınağı kazandırılsın. Bu bölge yer olarak çok uygun. Bu hizmet de Alanya'da olsun. Barınak için Mahmutlar-Kargıcak sınırı düşünülebilir. Titan Otel altı konum olarak çok uygun. Burası tam bir koy niteliğinde. Bakanlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bu barınağı istiyoruz. Mahmutlar halkı dört gözle balıkçı barınağını bekliyor" dedi.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
MahmutlarMuhtar TopUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme BakanlığıBalıkçı Barınağı
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