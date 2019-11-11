Muhtar Top'tan geleneksel Atatürk ziyareti
Mahmutlar’da geleneksel hale gelen, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü için Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi
GÜNCEL 11.11.2019, 22:30
MAHMUTLAR Muhtarı Ahmet Top, ücretsiz olarak 47 kişinin götürüldüğü Anıtkabir ziyaretine öncülük ederek: “Yıllardır Ata'mızın huzurunda milyonlarla beraber halkıyla anmaya devam ediyor, Ata'mızın ışığında kirleriyle yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz. Unutmadık unutturmayacağız. Bu gezimize Sponsor olan Goldcity Turizm otobüs sahibi Sayın Remzi Şimşek, Sayın Şevki Azakoğlu, Klas Oteller Zinciri Sayın Muzaer Barcın ve Turkey Invest Property’ye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Onuncu anma progamında görüşmek dileğiyle, bizleri yalnız bırakmayan her zaman destek veren halkıma çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.
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