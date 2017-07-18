Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Muhtar Top'tan 'barınak' açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'nın Aydap Mevkii'nde yeni balıkçı barınağı yapma projesi olduğunu söyleyen Mahmutlar Muhtarı Top "Barınak için Aydap değil Titan Otel altı uygun" dedi

Muhtar Top'tan 'barınak' açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'nın Aydap Mevkii'nde yeni balıkçı barınağı yapma projesi olduğunu söyleyen Mahmutlar Muhtarı Top "Barınak için Aydap değil Titan Otel altı uygun" dedi

18 Temmuz 2017 Salı 22:23
banner404

GEÇTİĞİMİZ günlerde Mahmutlar Mahallesi'ne balıkçı barınağı isteyen Muhtar Ahmet Top'un açıklamasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan gelen heyetin, Aydap'ta balıkçı barınağı imar çalışması için incelemelerde bulunduğu bildirildi. Muhtar Top "Titan Otel altına bu balıkçı barınağı kazandırılsın. Burası yer olarak uygun. Bu hizmet Alanya'da olsun. Mahmutlar halkı balıkçı barınağı istiyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alanya'ya bir proje düşünmüş. Bunun için Aydap'ı düşünmüş. Aydap'a da kadınlar plajı engel. Bu nedenle Mahmutlar-Kargıcak sınırı konum olarak çok uygun. Titan Otel altı tam bir körfez koyu. Bakanlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bu barınağı istiyoruz" dedi.    
MUHTAR VE AZADAN ÖRNEK DAVRANIŞ               
Öte yandan, Mahmutlar Mahallesi'nde içerisinde cüzdan ve pasaportu bulunan çantasını kaybeden yerleşik Kanada vatandaşının yardımına Muhtar Top ve aza Selahattin Uğurkutu koştular. Yerleşik yabancıya kaybettiği çantası teslim edildi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir eczaneye giden Kanadalı Linda Patricia (59) içerisinde bir miktar para ile pasaport olan çantasını burada unuttu. Çantayı bulan Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığı'nda aza ve aynı zamanda eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu bunun üzerine Muhtar Top'a durumu aktardı. Muhtar Top da, Patricia'nın ikamet kayıtlarını inceleyerek Alanya Göç İdaresi Müdürü Ramazan Şimşek'ten yerleşik Kanadalının adresini öğrendi. Daha sonra Patricia'nın evine gidilerek içerisinde para ve pasaport bulunan çantası teslim edildi. Çantası bulunan Patricia da aza Uğurkutu'ya çikolata ve tatlı alarak teşekkür etti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.07.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
Titan OtelMahmutlar Muhtarı TopAydapUlaştırma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 2017-07-19 09:46:10

niye herşey mahmutlara yapılıyor?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim