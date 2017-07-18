Muhtar Top'tan 'barınak' açıklaması

GEÇTİĞİMİZ günlerde Mahmutlar Mahallesi'ne balıkçı barınağı isteyen Muhtar Ahmet Top'un açıklamasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan gelen heyetin, Aydap'ta balıkçı barınağı imar çalışması için incelemelerde bulunduğu bildirildi. Muhtar Top "Titan Otel altına bu balıkçı barınağı kazandırılsın. Burası yer olarak uygun. Bu hizmet Alanya'da olsun. Mahmutlar halkı balıkçı barınağı istiyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alanya'ya bir proje düşünmüş. Bunun için Aydap'ı düşünmüş. Aydap'a da kadınlar plajı engel. Bu nedenle Mahmutlar-Kargıcak sınırı konum olarak çok uygun. Titan Otel altı tam bir körfez koyu. Bakanlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bu barınağı istiyoruz" dedi.

MUHTAR VE AZADAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Öte yandan, Mahmutlar Mahallesi'nde içerisinde cüzdan ve pasaportu bulunan çantasını kaybeden yerleşik Kanada vatandaşının yardımına Muhtar Top ve aza Selahattin Uğurkutu koştular. Yerleşik yabancıya kaybettiği çantası teslim edildi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir eczaneye giden Kanadalı Linda Patricia (59) içerisinde bir miktar para ile pasaport olan çantasını burada unuttu. Çantayı bulan Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığı'nda aza ve aynı zamanda eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu bunun üzerine Muhtar Top'a durumu aktardı. Muhtar Top da, Patricia'nın ikamet kayıtlarını inceleyerek Alanya Göç İdaresi Müdürü Ramazan Şimşek'ten yerleşik Kanadalının adresini öğrendi. Daha sonra Patricia'nın evine gidilerek içerisinde para ve pasaport bulunan çantası teslim edildi. Çantası bulunan Patricia da aza Uğurkutu'ya çikolata ve tatlı alarak teşekkür etti.

