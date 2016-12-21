Muhtar Erdoğmuş'a 'anjiyo' operasyonu

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, başarılı bir ameliyat geçiren Alanya'nın Dinek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Erdoğmuş'u Alanya Başkent Hastanesi'nde tedavi gördüğü odada ziyaret etti. Kalp damarları tıkalı olan Erdoğmuş'un anjiyo ameliyatı olduğunu ve eski sağlığına kavuştuğunu söyleyen Sünbül, Muhtar Erdoğmuş'a MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın da selamını getirip 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sünbül'e ziyareti sırasında MHP Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar ile Ali Üzüm de eşlik etti.

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