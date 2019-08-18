Muhtar Dora’dan şenliğe davet

SÜLEYMAN Dora'nın hayata geçirdiği önemli projelerden birisi olan Bin Aile Bir Aile Derneği tarafından organize edilen, 5. Karaköy 1. Alaaddin Keykubad Şenlikleri bu yıl ve Karaköy Mahalle Muhtarı Hamza Dumansız'ın da desteğiyle 1 Eylül'de düzenlenecek. Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde yapılacak şenliğe tüm Alanyalıları davet eden Muhtar Dora, "Hazan mevsimi başlangıcında, yapraklar sonbaharın müjdelediğinde, ülkemizin en eski Selçuklu köylerinden olan, Alanya’mızın fetih mührünü yaklaşık 800 yıldır bağrında saklayan Karaköy'de, bölgemizin bu sezon son kültür festivalinde tekrar buluşuyoruz. Katılımınızdan onur duyarız" dedi. Sürpriz hediyeler ve çekilişlerin de olacağı renkli etkinlikte, Gülesin ve Ahmet Ece ikilisi de yer alacak.