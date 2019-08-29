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Muhtar Dora’dan şenliğe davet

Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, 1 Eylül’de yapılacak olan 5. Karaköy 1. Alaaddin Keykubad Şenliği’ne tüm Alanya’yı davet etti

GÜNCEL 29.08.2019, 22:47 Enes Subaşı
Muhtar Dora’dan şenliğe davet
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Alper Kutay

SARAY Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora'nın hayata geçirdiği önemli projelerden birisi olan Bin Aile Bir Aile Derneği tarafından organize edilen, 5. Karaköy 1. Alaaddin Keykubad Şenlikleri bu yıl ve Karaköy Mahalle Muhtarı Hamza Dumansız'ın da desteğiyle 1 Eylül'de düzenlenecek. Şenlikle ilgili açıklama yapan Dora, “Saray Mahallesi ve Gündoğmuş Karaköy Mahallesi'nin ortak olarak kalkınmasında bir amaç doğrultusunda çağdaş bir Selçuklu köyü kurmak için uğraştığımız bir projemiz var. Bu yıl 5'inci kez Karaköy'de bu şenliği düzenliyoruz. İlk defa bir köyde taze çıkmış köy ekmeğini, yöresel yemeklerini yiyebiliyor insanlar. Eskide kalmış köy oyunlarını, köy yöresinde önceden beri süregelen gelenekleri tekrar yaşayacağız. Çok farklı bir şenliğe ev sahipliği yapacağız. Herkesi bu şenliğe davet ediyoruz ve bekliyoruz” dedi.

#Saray Mahallesi #Muhtarı Süleyman Dora
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