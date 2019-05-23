Muhtar Akın’dan Başkan Yücel’e park teşekkürü

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi 1257 adada bulunan 1450 metrekarelik yeşil alana yapılan çocuk parkı vatandaşların kullanımına açıldı. İçerisinde çocuk oyun grubu, zıpzıp, salıncak, tahterevalli, döner tırmanma oyun grubu, dış mekân spor aletleri, masa tenisi, yürüyüş yolları ve oturma alanları bulunan parkta çocukların ve parkın güvenliğini sağlamak amacıyla kamera sistemi de kurulmuştu. Yeni yapılan park nedeniyle mahalle halkının mutlu olduğunu belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e de teşekkür etti. Muhtar Akın, “Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin Uçak Sokak’ta yapımı tamamlanan park için Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ve ekibinden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Parkımız kamera sistemi ve son teknoloji ile yapılmıştır” dedi.