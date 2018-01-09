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Muhtaç ailelere bedelsiz kömür verilecek

Muhtaç ailelere talepleri halinde ısınma amaçlı 500 kg bedelsiz kömür verileceği açıklandı

Muhtaç ailelere bedelsiz kömür verilecek

Muhtaç ailelere talepleri halinde ısınma amaçlı 500 kg bedelsiz kömür verileceği açıklandı

09 Ocak 2018 Salı 09:29
Muhtaç ailelere bedelsiz kömür verilecek
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MUHTAÇ Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine, 2018'de asgari 500 kilogram kömür dağıtılacak.

Kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

SEVKİYAT PROGRAMI BELİRLENECEK
Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek. Bu arada, söz konusu karar kapsamında il bazında dağıtım takvimi de belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtaç AilelerKömür
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