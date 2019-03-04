Muhittin Böcek, Gazipaşa'da

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Yılmaz'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Gazipaşalılara projelerini anlatan Muhittin Böcek, “Gazipaşalılar bizi her zaman bağrına basmıştır. Gazipaşa'nın sorunlarına ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Antalya'yı planlarken, 19 ilçeyi içine katarak planlama çalışması yapacağız. Projelerimiz halka dönüktür. Burada üretim olmadığı sürece köylülerimizin yüzleri gülmez. İktidar günü kurtarmak için tanzim satışa başladı. Biz günü kurtarmak için değil, geleceğimi kurtarmak için çalışma yapacağız. Muz üreticisi zor durumdadır. Üreticinin sulama suyu problemini çözeceğiz. Gazipaşa'da bazı bölgelerimizde mavi bayraklarımızı kaybettik. Bunları tekrardan kazanacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşaspor olmak üzere, amatör sporuna destek olacağız" dedi. Konuşmaların ardından Muhittin Böcek, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Yılmaz'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı. Muhittin Böcek, Gazipaşa ziyaretinde Pazartesi Pazarı'ndaki esnafı da ziyaret etti. Böcek, pazarcı esnafını dinleyerek, yapılacak çalışmaları anlattı. Böcek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Muhittin Böcek, Gazipaşalı muhtarlarla da toplantı yaptı. Muhtarları dinleyen Böcek, “Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır. Muhtarlarımız halkımızla aramızda köprü görevi görmektedir. Muhtarlarımızın faturalarına destek olacağız" diye konuştu. Muhittin Böcek, Gazipaşa turunda Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş Sendikalarını ziyaret ederek, eğitimcilerle görüştü. Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Böcek, Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Erol Yüksel ve halcilerle de toplantı yaparak, sorunlarını dinledi.