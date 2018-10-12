Mühendislik öğrencileri rüzgar gibi esti

YAKLAŞIK üç yıllık bir çalışmanın sonucunda tasarladıkları rüzgar türbini ile Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerinden Candaş Yurdakul ve Barış Pınar birinci, Berrak Torusdağ ve Merve Özyılmaz üçüncü oldu.

Öğrenciler, ülkenin ve milletin böyle projelere ihtiyacı olduğunu belirterek “Bir taraftan yarışmada birinci olmanın diğer taraftan ise ülkemize milli bir proje kazandırarak ülke ekonomisine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı gücü üreten ithal rüzgar türbinlerine göre yüzde 50’ye varan ekonomik avantaj sağlayan çalışmamızın seri üretime geçilmesi durumunda bu değer daha fazla yükselerek, maliyet oranı çok daha azalacaktır.” diye konuştu.