Muhasebecilerden anlamlı ziyaret
Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, Alanya Huzurevi’ne ziyarette bulunarak yaşlıların gönüllerini fethetti.
ALANYA Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Dünya Yaşlılar Günü tüm dünyada kutlanmaktadır. Geçmişten bugüne kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, değerlerimizi yarınlarımıza taşımamızı sağlayan ve ayrıca bugünlerimizin mimarı olan, tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade ettiğimiz büyüklerimizin sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarına çözüm yolları aramak bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Bu vesile ile saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizleri sıcacık yuvalarında güler yüzleriyle karşılayan yaşlılarımıza saygı ve şükranlarımızı sunar, kurum müdiresi ve kurum çalışanlarına sıcak ilgilerinden ve karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz" dendi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:51
|İkindi
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|18:44
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
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|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2