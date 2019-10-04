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Muhasebecilerden anlamlı ziyaret

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, Alanya Huzurevi’ne ziyarette bulunarak yaşlıların gönüllerini fethetti.

GÜNCEL 03.10.2019, 21:39
Muhasebecilerden anlamlı ziyaret
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ALANYA Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Dünya Yaşlılar Günü tüm dünyada kutlanmaktadır. Geçmişten bugüne kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, değerlerimizi  yarınlarımıza taşımamızı sağlayan ve ayrıca bugünlerimizin mimarı olan, tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade ettiğimiz büyüklerimizin sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarına çözüm yolları aramak bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Bu vesile ile saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizleri sıcacık yuvalarında güler yüzleriyle karşılayan yaşlılarımıza saygı ve şükranlarımızı sunar, kurum müdiresi ve kurum çalışanlarına sıcak ilgilerinden ve karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz" dendi.

#Dünya Yaşlılar Günü
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