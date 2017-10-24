Muhalefetin tepki gösterdiği madde, Torba Tasarı'dan çıkarılıyor

MADEN izin başvurularında ilgili kamu kurumlarının üç ay içinde sonuçlandırılmayan görüşünün olumlu olarak kabul edilmesini öngören maddenin önerge ile Torba Tasarı'dan çıkartılacağı bildirildi.

ÖNERGE İLE TASARIDAN ÇIKARILACAK

Tasarının söz konusu maddesi, maden kanununa tabi çalışmalarda, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç ay içinde sonuçlandırılmayan izin başvurularıyla ilgili olumlu karar verilmiş sayılması ve buna göre işlem yapılmasını öngörüyordu.

İlgili görüşler maden üretiminin başlamasından önce çevresel etkilerinin ölçülmesi için kullanılan Çevresel Etki Değerleme Raporu'na baz oluşturuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç komisyonun bugünkü oturumunda yaptığı açıklamada "Önerge ile 54. madde tasarıdan çıkarılacak" dedi.

MUHALEFETTEN EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN MADDEYDİ

Komisyonda geçen Cuma günü de görüşülen ancak oylanmayan söz konusu madde Torba Tasarı'nın muhalefetten en çok tepki çeken maddelerinin başında geliyor. Muhalefet maddeyi Anayasa'ya aykırı olduğu ve çevre etkisi gözetilmeden maden ruhsatlarının verileceği gerekçeleriyle eleştiriyor.