Müge Anlı'nın yayında bahsettiği torunu bakın kimmiş!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde ilginç anlar yaşandı. Anlı'nın konuşma arasında "Ona bakarsanız ben torunuma da kızıyorum" demesi sosyal medyada olay oldu
ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Anlı'nın "Ben de torunuma aynı şekilde davranıyorum, bu programdayken onu çok özlüyorum" sözleriyle ekran başındakileri şaşırttı. Anlı'nın " Torunum" diyerek bahsettiği ise köpeği Lokum çıktı.
"BEN DE TORUNUMU ÖZLÜYORUM"
Birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyo. Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.
TAKİPÇİLERİ MERAK ETTİ
Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
MÜGE ANLI'NIN TORUNU KÖPEĞİ ÇIKTI
Takipçilerin Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi Lokum isimli köpeği olduğunu söyledi.
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