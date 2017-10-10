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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Müge Anlı, kayıp ararken skandalı ortaya çıkardı

17 gündür kayıp olan iki kuzeni arayan Müge Anlı, gençlerden birinin evli bir kadınla sevgili olduğunu canlı yayında ortaya çıkardı

Müge Anlı, kayıp ararken skandalı ortaya çıkardı

17 gündür kayıp olan iki kuzeni arayan Müge Anlı, gençlerden birinin evli bir kadınla sevgili olduğunu canlı yayında ortaya çıkardı

10 Ekim 2017 Salı 16:23
Müge Anlı, kayıp ararken skandalı ortaya çıkardı
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ATV ekranlarında Tatlı Sert programını sunan  Müge Anlı skandalı canlı yayında ortaya çıkardı.17 gündür kayıp Gürkan evli kadınla sevgiliymiş.

SEVGİLİSİ CANLI YAYINI ARADI

Kayıp olan Gürkan'ın 20 yaşında evli bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermeyen kadın, Gürkan kaybolmadan bir gün önce ondan ayrıldığını söyledi.

TELEFON MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Küçük bir yer olan kasabada yaşayan Gürkan ile ismini vermek izlemeyen kadın, o gün bir pastaneye gittiler. Pastanede amcasının kendisini gördüğünü söyleyen kadın, o günden sonra Gürkan'ın ondan ayrıldığını dile getirdi. İsmini vermek isteyem kadın ısrarla gece mesaj atmadığını dile getirdi. Fakat Gürkan'ın telefonunda kadından gece gelen mesajlar bulundu.  Müge Anlı "Telefonunu birine verdin mi? diye sorunca genç kadın "Hayır" cevabı verdi.


 

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Müge Anlı
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