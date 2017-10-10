Müge Anlı, kayıp ararken skandalı ortaya çıkardı

ATV ekranlarında Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı skandalı canlı yayında ortaya çıkardı.17 gündür kayıp Gürkan evli kadınla sevgiliymiş.

SEVGİLİSİ CANLI YAYINI ARADI

Kayıp olan Gürkan'ın 20 yaşında evli bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermeyen kadın, Gürkan kaybolmadan bir gün önce ondan ayrıldığını söyledi.

TELEFON MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Küçük bir yer olan kasabada yaşayan Gürkan ile ismini vermek izlemeyen kadın, o gün bir pastaneye gittiler. Pastanede amcasının kendisini gördüğünü söyleyen kadın, o günden sonra Gürkan'ın ondan ayrıldığını dile getirdi. İsmini vermek isteyem kadın ısrarla gece mesaj atmadığını dile getirdi. Fakat Gürkan'ın telefonunda kadından gece gelen mesajlar bulundu. Müge Anlı "Telefonunu birine verdin mi? diye sorunca genç kadın "Hayır" cevabı verdi.



