Müge Anlı farkı! Türkiye'nin konuştuğu kayıp genci buldu

ATV ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, balona röveşata atarak fenomen olan kayıp genç Gülbey Türkücü'yü ailesine kavuşturdu.

ANKARA'DA BULUNDU

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan Gülbey Türkücü Ankara'da bulundu. Ailesine teslim edilirken görüntüleri de yayınlanan Gürbey Türkücü 3 aylık sürecin ardından ailesine kavuştu.

"3 AYDIR GÖREMİYORDUM BEN CİĞERİMİ"

Telefona bağlanan Songül Hanım, Gülbey Türkücü'yü bulduğunu söyledi, Müge Anlı ekibi aile ve Gürbey Türkücü'yü buluşturdu. Anne duygularını şu sözlerle ifade etti; 'Ah bir görsem, 3 aydır göremiyorum ben ciğerimi. Allah razı olsun, gözüm gibi bakacağım ona inşallah' dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi.

Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.