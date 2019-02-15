Müge Anlı, "En zor programım" deyip tüyler ürperten detayları anlattı

YAKLAŞIK bir aydır kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi' A. ilgili Müge Anlı'nın programında Türkiye'yi şoke eden bir itiraf geldi. Gazi'nin büyük kızı Gizem A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu itirafların ardından Abdullah Gazi A.'yı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17), adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı, "hayatımın en zor programı" dedi ve cinayetle ilgili çarpıcı gerçekleri şu sözlerle anlattı:

"Yayından sonra Kıymet hanım 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi. Görüştük ve hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Kıymet hanım ve geldiği günden beri yanında bulunan büyük kızı benimle konuşurken; ortaya çıktı ki Abdullah Gazi'yi 18 Ocak gecesi büyük kızı öldürmüş.

ANNESİNİN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP BABASINI ÖLDÜRDÜ

Hayatının en zor programı, en çok etkileyen konu neydi diye sorarlardı. Artık onun cevabı var. Güzeller güzeli bir kız çocuğu üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. 18 Ocak gecesi bir yere kadar anlatılanlar doğru. Eve alkollü şekilde geliyor baba, annesine senedi imzalatmak istiyor. Ve genç kızın anlattığına göre; annesinin öldürüleceğini düşünen genç kız o silahla babasını öldürüyor istemeden de olsa...

CESEDİ EVİN YAKININDAKİ OCAKTA YAKMIŞLAR

Kendi aralarında anlaşıyorlar. Evin yakınında bir ocak var, onu oraya atıyorlar. Ve cesetten de bu şekilde kurtuluyorlar. Evde 15 yaşında bir kız çocuğu daha var. Diyorlar ki "Eğer her şey ortaya çıkarsa annem üstlenecek."

14 YAŞINDAKİ KIZIN İFADESİ ALINDI

Dün Kıymet hanım yayından sonra konuşacağım dediğinde 14 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınıyor. Çocuk, anlaştıkları gibi annesinin öldürdüğünü ifade ediyor. Ama aslında olayı iç yüzünde kızını korumaya çalışan bir anne var. Kız her şeyin ifadelerde ortaya çıkacağını düşündü."

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ GECESİ NE YAŞANDI?

Abdullah Gazi'yi öldürdüğünü itiraf eden büyük kızı Gizem A. cinayet gecesini şu sözlerle anlattı:

"Alkollü şekilde eve geldi. Sonra bir senet çıkarttı, annem 'imzalamayacağım' dedi. Sonra vurdu, annem imzalamak zorunda kaldı. Sonra kavga etti, dövmeye başladı. Sonra ben araya girdim, silah patladı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı o vurulmuş sonra öldü.

Annem ile birlikte aldık, kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, orada yaktık. Küçük kardeşime "olay çıktı vuruldu" dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.

"ANNEME BİR ŞEY OLSUN İSTEMEDİM"

Annem bize annelik yaptı, babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim ben. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı böyle olmazdı.