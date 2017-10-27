Müge Anlı'dan bir ilk! Canlı yayında "başaramadım" deyip özür diledi

ATV ekranlarında 2010 yılından beri Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, aranan 3 kişinin öldüğünü belirlemesine rağmen cesedine ulaşamayınca canlı yayında özür dileyip üzüntüsünü paylaştı.

İLK KEZ BAŞARISIZ OLDU

Kayıpları bulmak denilince akla gelen ilk isim olan Müge Anlı, 7 yıldır yaptığı programda ilk kez başarısız oldu. Kayıp 3 kişinin cinayete kurban gittiklerini belirlese de cesetlere ulaşamadıkları için aileyi daha da üzen Anlı, canlı yayında özür diledi.