Müge Anlı'dan bir ilk! Canlı yayında "başaramadım" deyip özür diledi

ATV ekranlarında 2010 yılından beri Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, aranan 3 kişinin öldüğünü belirlemesine rağmen cesedine ulaşamayınca canlı yayında özür dileyip üzüntüsünü paylaştı.
İLK KEZ BAŞARISIZ OLDU
Kayıpları bulmak denilince akla gelen ilk isim olan Müge Anlı, 7 yıldır yaptığı programda ilk kez başarısız oldu. Kayıp 3 kişinin cinayete kurban gittiklerini belirlese de cesetlere ulaşamadıkları için aileyi daha da üzen Anlı, canlı yayında özür diledi.
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