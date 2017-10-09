Müge Anlı'da skandal! Ölüm haberini böyle duyurdu

MÜGE Anlı ile Tatlı Sert programında hac sırasında kaybolan 85 yaşındaki Bekir Sevinç'in ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı'nın aldığı bilgilere göre Bekir Sevinç hac sırasında hayatını kaybetti. 20 kişinin morgda olduğu bilgisine ulaşan Müge Anlı bu haberi verirken bir skandala imza attı. Müge Anlı, Bekir Sevinç'in bulunmasıyla ilgili en azından bu da iyi bir gelişme diyerek sunması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Bekir Sevinç’in oğlu, “Babam Bekir Sevinç, Nevşehir kafilesi olarak Kayseri Hava Limanından Hacca giden kafiledeydi. Babam gitti ama bize sadece valizi döndü” dedi.

Canlı yayında 85 yaşındaki Bekir Sevinç'in 20 kişilik morgda olduğunu söyleyen Müge Anlı skandala imza attı. Müge Anlı, bu bilgiyi aile ile paylaşırken, "Ölmüş olacak ama en azından cenazesine ulaşacaksınız" sözü damga vurdu. Bu da güzel bir gelişme diyen Müge Anlı, "Gidilecek, bakılacak inşallah onlardan birisi. Şimdi cenazesi bulunacak" dedi.

BEKİR SEVİNÇ OLAYI NE?

85 yaşındaki Bekir Sevinç hac sırasında kaybolmuştu. Ailesinin başvurulmasıyla aranan Bekir Sevinç'in Suudi Arabistan'da hayatını kaybettiği konuşuluyor.

20 kişilik bir morgda bulunan Bekir Sevinç'in DNA testi için ailesi Suudi Arabistan'a gidecek. Eğer Bekir Sevinç 20 kişilik listede bulunursa, ailesi cenazesini alıp Türkiye'ye geri dönecek.