Müftüoğlu’ndan Türel’e tam destek

Alanya’nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan ve geçmişte Süper Lig Hakemliği’nin yanı sıra FIFA Kokartı da taşıyan Şehir Plancısı ve Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı olan Menderes Türel’e afişle destek verdi

Müftüoğlu’ndan Türel’e tam destek
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EŞİ Paulina Müftüoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı ve Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’in listesinden belediye meclis üyesi adayı da olduğu Kuddusi Müftüoğlu, Atatürk Bulvarı üzerindeki Finlandiya Fahri Konsolosluğu’nun da bulunduğu binaya Türel’in dev bir afişini astırması Ak Parti ve MHP tabanından tam not aldı. Müftüoğlu, 2009 yerel seçimlerinde de Ak Parti’den Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

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