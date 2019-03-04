Müftüoğlu’ndan Türel’e tam destek

EŞİ Paulina Müftüoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı ve Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’in listesinden belediye meclis üyesi adayı da olduğu Kuddusi Müftüoğlu, Atatürk Bulvarı üzerindeki Finlandiya Fahri Konsolosluğu’nun da bulunduğu binaya Türel’in dev bir afişini astırması Ak Parti ve MHP tabanından tam not aldı. Müftüoğlu, 2009 yerel seçimlerinde de Ak Parti’den Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.