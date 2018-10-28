Müftüoğlu spor yorumcusu oldu

MÜFTOĞLU'NUN da dahil olduğu, futbolun usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı program, pazar geceleri 23.00’ten

itibaren CNN Türk’te ekranlara geliyor. Müftüoğlu'nun spor yorumculuğu yapacağı, pazar gecesi haber kanalları içerisinde en çok izlenen program olan 'Pazar Akşamı Futbol'un yayınlandığı haber kanalı CNN Türk'ün sahibi TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Yıldırım Demirören. Dün akşam saat 23.00'ten itibaren CNN Türk ekranlarında 'Pazar Akşamı Futbol' ile spor yorumculuğuna başlayan olan Müftüoğlu'na, Alanya'dan tebrik yağdı.



Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 21:00