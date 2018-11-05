 Müftüoğlu'na Alanya'da büyük sürpriz

FUTBOLUN usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Yıldırım Demirören'e ait haber kanalı CNN Türk'te hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı programa Kuddusi Müftüoğlu'nun da dahil olması Alanya'da büyük sevinç yarattı.

Müftüoğlu, iki haftadır boy gösterdiği programın ardından Alanya'da bir de sürprizle karşılaştı. Müftüoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan, Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan, sahibi olduğu Gümüşeyer At Çiftliği'nde pasta sürprizi hazırladı. Çiftliğe bir bahaneyle getirilen Müftüoğlu'nu kutlama pastası eşliğinde karşılayanlar arasında Ömer Kozan'ın yanısıra, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanyalı Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı eski Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, Alanyaspor eski başkanlarından Nazmi Reisoğlu ve Dr. Tahsin Biner de vardı. Müftüoğlu, hoş sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.