Müftülükten Atatürk paylaşımı yok! Oğlunun nikahını kıymış
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlayan Alanya Müftülüğü’nün, Cumhuriyet’i anlatırken kurucu irade olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten tek satır söz etmemesi tepki topladı
KAMUOYUNDAN yükselen tepki seslerine rağmen Alanya Müftülüğü ne o mesajı sildi, ne de Atatürk’ten söz eden yeni bir mesaj yayınladı. Buna mukabil, bugün Alanya Müftülüğü’nün aynı sosyal medya hesabında, Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın oğlunun nikahını kıyarken çekilmiş fotoğrafları ve haber metni yer aldı. Müftü İlhan’ın oğlu Muhammet İkbal ile gelini Hatice Özdemir’in nikahını kıydığı belirtildi. Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimine Alanya protokolünün yanı sıra il ve ilçe dışından çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğün merasimine Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda davetli katıldı. Musiki dinletisinin de sunulduğu merasimde genç çiftin nikah şahitliklerini Yargıtay Dairesi Üyesi Serdar Muta, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Afyon İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen yaptı.
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