Müftülükten Alanya’da yaşayan yabancılara iftar

Mehmet AL

İSKELE meydanında düzenlenen ve ilçede yaşayan yabancı katıldığı iftar programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile diğer yabancı dernek başkanları ve vatandaşları katıldı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan iftarda yaptığı açıklamada geleneksel olarak yaptıkları yabancılarla iftar yemeğiyle dostluğu, kardeşliği ilçede yaşayan her kesim ile pekiştirmek istediklerini söyledi. Alanya'nın dünyaya açılan bir yerleşim yeri olduğunu bildiren İlhan, ilçede Müslüman olarak birlikte yaşama bilincini, kardeşliğin huzur güvenliğin bütün dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. "Ramazan gibi manevi bir iklimde, içimizde yaşayan yabancı vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, ramazanın gayelerinden biridir." diyen İlhan, "Müftülük olarak belediye ve sivil toplum örgütlerin destekleriyle farklı din ve kültürlerde yaşayan vatandaşlarla bir ramazan sofrasını paylaştık. Alanya'nın huzurun ve güvenin kaynağı olduğunu dünyaya bir kez daha duyurmak istedik" ifadelerinde bulundu. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya Müftülüğü'nün gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı teşekkür etti. Karaoğlu, Alanya 79 farklı insanın, milletin, dinlerin yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, "İslam dini tolerans dini. Alanya'da ramazan ayında hiç kimseyi ayırmadan bir iftar yemeğinde Alanya'da yaşayan bu insanlarla bir araya geldik." dedi. Alanya'da yaşayan Gürcü Luiza Gigitashvili ise 12 yıldır Alanya'da oturduğunu belirterek ikinci kez katıldığı iftar yemeğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Daveti veren herkese teşekkür eden Gigitashvili, "Dinlerimiz farklı ama Alanya'da bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek, paylaşımlarda bulunarak mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 00:19