Müftü Mustafa Topal nikaha bekliyor

YAPILAN yasal düzenlemenin ardından Alanya Müftülüğü hizmet binası altında nikah salonu oluşturuldu. Alanya Müftülüğü Nikah Salonu ’nda henüz hiç nikah kıyılmadığı öğrenildi. Alanya Müftüsü Mustafa Topal, yeni hazırlanan nikah salonunu Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim'e tanıttı. Müftü Topal, nikah kıyma işlemlerine başlamadıklarını, önümüzdeki günlerde nikah kıyabileceklerini söyledi.

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