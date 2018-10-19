Müdürden gazeteye baskın

KEMER'DE faaliyet gösteren Kemer Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, ilçede bulunan bir sitenin çatı katının kaçak olduğuna ilişkin yaptıkları haberin ardından saldırıya uğradı. Haberde adı geçen Kemer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Hayrullah Canbaz, inşaatlarda boyacılık yaptığı öğrenilen bir şahsı da yanına alarak gazeteyi bastı.

PERSONELE SİGARA PAKETİ FIRLATTI

Gazete baskını çalışanlar tarafından videoya alındı. Videoya yansıyan görüntülerde yalan haber yapıldığı gerekçesiyle gazete sahibi Ahmet Duran Yenigün ve çalışanlara yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf eden Canbaz, gazetecileri ‘parayla haber yapmakla’ itham etti. Tehditlerine devam eden Canbaz, gazete baskınını videoya alan Şuheda Dayantürk’e de elinde bulunan sigara paketini fırlattı. Dayantürk’ün “Siz bizi tehdit edemezsiniz” sözlerine karşılık, “İstediğimi yaparım” diye cevap veren Canbaz bir süre daha kaldığı gazeteden aracına binerek ayrıldı.

TEHDİT EDİLEN YENİGÜN, ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Kemer Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Duran Yenigün, karakola giderek Canbaz ve yanında bulunan şahısla ilgili, ‘tehdit ve çalışma hürriyetinin ihlali’ gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görev yapan Canbaz’ın kendisine yönelik ‘Satılık köpek’, ‘Para ile haber yapıyorsunuz’ gibi hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Yenigün, “Hayrullah Canbaz, personelim olan Şuheda Dayantürk’e görüntü aldığı için sigara paketi fırlattı. Hakaret ve tehditte bulundu. Şikayetçiyim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 12:13