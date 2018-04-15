Mucize lezzetler 'Aşk ile Yap'ıldı

ALANYA’NIN en köklü firmalarından Sadullahoğlu A.Ş. bünyesinde bulunan Sadullahoğlu Arçelik Showroom düzenlenen ‘Yemek WorkShop Etkinliği’nde müşterileri ile buluştu. Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Zavlak’ın ev sahipliği yaptığı etkinlik Arçelik Yiyecek İçecek Proje Lideri Şef Çağrı Burak Sağlam ve şef Çağatay Ateş’in katılımları ile gerçekleşti. Samimi bir sohbet havasının hakim olduğu etkinliğe ilgi oldukça yoğundu.

ARÇELİK’TE SICAK, SAMİMİ BİR EV ORTAMI

Arçelik Alanya Showroom’da yer alan ‘canlı mutfak’ bölümü ile mağaza içerisinde samimi ve sıcak bir ortam sağlanıyor. Ticaret hayatında birikimi, güvenilir ilkeleri ve başarıları ile öne çıkan Nilüfer Zavlak, Arçelik Alanya Showroom içerisinde ‘canlı mutfak’ bölümüne özel olarak yer verdiklerini belirtti. Zavlak, yapmış olduğu açıklamalarda “Biz projemizde Arçelik Alanya Showroom’u canlı bir mağaza olarak tasarladık. Yani içinde yaşanılan sıcak, samimi bir ev aslında. Showroom içine bir mutfak yaptık. Bu bizi oldukça heyecanlandıran bir detay oldu. Burada başta Alanya’nın yerel lezzetleri olmak üzere pek çok farklı yemeği, tatlıyı yapıyor ve paylaşıyoruz. Burada workshoplar gerçekleştiriyoruz. Paylaşmak, Arçelik ailesi olarak bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri. Çünkü bu kapıdan içeriye giren insanlar bizim sadece müşterilerimiz değil aynı zamanda misafirlerimiz. Ve bizler misafirlerimizi samimi, içten ve sıcak ortamımızda ağırlamış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

2 DAKİKA İÇERİSİNDE HAMURUNUZ HAZIR

Arçelik Alanya Showroom içerisinde yer alan ‘Canlı Mutfak’ bölümünde gerçekleştirilen Yemek WorkShop etkinliğinde usta şefler, karışık mantarlı kızarmış ekmek dilimi, ev yapımı domates soslu makarna ve orman meyve soslu pişmiş kaymaktan oluşan bir menü hazırladılar. Türkiye’de akıllı ev teknolojilerinde bir devrim yaratan Arçelik’in yeni ürünlerinden ‘Multi Şef’ ile dakikalar içerisinde hazırlanan makarna hamuru ise misafirlerin gözdesi oldu. Yoğun ilgi gören ürüne ilişkin açıklamalar yapan Çağrı Burak Sağlam “Mutfakta en büyük dertlerden biri hamur yoğurmaktır. Arçelik’in sunmuş olduğu ‘Multi Şef’ ile birlikte yalnızca 2 dakika içerisinde hamurunuz hazır oluyor. Bugün burada ürünümüzü makarna yapmak için kullandık lakin multişef ile makarna haricinde de içli köfteden çiğ köfteye kadar pek çok farklı yemeği hazırlamanız mümkün. Zamandan tasarruf sağlamasının yanı sıra herkesin kendi mutfağında kendi belirlediği malzemeler ile makarnalarını ve yemeklerini yapmalarına fırsat sağlaması bakımından müthiş bir ürün" şeklinde konuştu.

ARÇELİK MUTFAĞI'NDA SAĞLIKLI YEMEKLER

Arçelik Alanya Showroom’da bu ve benzeri etkinliklerin sık sık tekrar edileceğinin altını çizen Zavlak "Mutfağımızda, mucize lezzetleri aşk ile yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki zaman diliminde sağlıklı ve alternatif tatları deneyimleyeceğimiz etkinliklerimiz olacak. Yerel tatlara özgü organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Bizler yine birlikte yapacağız ve paylaşacağız. Herkesi birlikte üretmenin keyfini çıkarmak adına Arçelik’e bekliyoruz" diye konuştu.