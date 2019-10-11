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MSB son durumu açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

GÜNCEL 11.10.2019, 23:28
MSB son durumu açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."

#MSB
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