MSB son durumu açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."