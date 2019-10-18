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MSB o iddialara bu fotoğrafla yanıt verdi

Milli Savunma Bakanlığı’nca dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialarla ilgili yapılan açıklamada "İddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" ifadeleri yer aldı

GÜNCEL 18.10.2019, 22:30
MSB o iddialara bu fotoğrafla yanıt verdi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
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