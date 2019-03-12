MSB Kara Kuvvetleri 2019 yılı uzman er ve erbaş maaşları belli oldu

ÜLKENİN güvenliği için görev yapan sözleşmeli er ve erbaşlar belli bir ücret karşılığında istihdam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağlı olduğu MSB bünyesinde görev alan sözleşmeli er ve erbaşların maaşları belli oldu. Buna göre; batı illerinde görev yapanlar 3,750 TL civarında doğuda görev yapanlar ise 4,000 TL - 4,500 TL arasında ücret almaktadırlar. Bu tutarlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri gibi ekstra ücretler eklenmemiş olup, ham maaşlardır.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLARIN HAKLARI

Sözleşmeli er erbaşların yemek - yatak gibi ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanır. Yükümlü er ve erbaşlarla benzerlik gösterse de sözleşmeli er erbaşlar görevleri karşılığında maaş alırlar. Sözleşmeli erlerin normal çalışanlar gibi yıllık izinleri ve mazeret izinleri vardır.Sözleşmeli erlerin 30 günü yıllık izin 15 günde mazeret izni vardır. Toplamda 45 gün izni vardır. Ekstra yakınlarının vefatları durumunda 10 günlük mazeret izni vardır. Sözleşmeli er erbaşların hafta içi mesai bitiminde evlerine gitme hakları yoktur. Hafta sonları izin kullanma haklarına sahiptir.

MÜLAKAT AŞAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, uzman erbaş alımı için 05 Mart 2019 tarihinde başlayan seçim aşaması faaliyetlerinde başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlandı.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklar. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecek.

Seçim Aşamaları; yazılı sınav,kayıt kabul,fiziki değerlendirme,fiziki yeterlilik testi,mülakat ve hastane sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getirecekler Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmekte.

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecek.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecek.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacak.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecek.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol edin.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecek.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacak.

