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MSB duyurdu: Temizlik sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde komandoların, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı

GÜNCEL 22.10.2019, 19:35
MSB duyurdu: Temizlik sürüyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

#MSB #Temizlik
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