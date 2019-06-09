MSB duyurdu: O teröristler etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

