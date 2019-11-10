MSB'den flaş açıklama! 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.