MSB'den ABD'nin İdlib'deki operasyonuyla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur'' denildi.
GÜNCEL 27.10.2019, 12:41 27.10.2019, 12:44
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