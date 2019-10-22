MSB acı haberi verdi: 'Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğunu açıkladı
GÜNCEL 22.10.2019, 19:51
BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada; içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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