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Motosikletçiler organ bağışı için yollarda

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organ bağışı konusuna dikkati çekmek ve EXPO 2020’ye aday İzmir’e destek için düzenleyeceği tura, yaklaşık 300 motosikletlinin katılması bekleniyor

Motosikletçiler organ bağışı için yollarda

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organ bağışı konusuna dikkati çekmek ve EXPO 2020’ye aday İzmir’e destek için düzenleyeceği tura, yaklaşık 300 motosikletlinin katılması bekleniyor

14 Eylül 2013 Cumartesi 11:10
Motosikletçiler organ bağışı için yollarda
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DEÜ Rektörü Prof. Dr. Füzün: "Amacımız, organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekmek ve organ nakli bekleyen hastalarımıza ikinci bir şans, ikinci bir hayat sunulmasının kolaylaştırılmasını sağlamaktır". Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen ve kendilerinin desteklediği TMFTUR'la ilgili olarak, "Amacımız, organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekmek ve organ nakli bekleyen hastalarımıza ikinci bir şans, ikinci bir hayat sunulmasının kolaylaştırılmasını sağlamaktır" dedi. 
Füzün, yaptığı yazılı açıklamada, TMFTUR'un paylaşımcısı olmaktan dolayı büyük onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti : 

"23 -28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu organizasyonla, bir yandan İzmir'in 2020 EXPO adaylığını desteklerken diğer yandan da organ bağışı gibi çok özel bir konunun da altını çizeceğiz. Amacımız, organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekmek ve organ nakli bekleyen hastalarımıza ikinci bir şans, ikinci bir hayat sunulmasının kolaylaştırılmasını sağlamaktır ." 

TMF'nin, "Organ Bağışlarımızla Umudunu Kaybedenlere Umut Olmak Üzere Yola Çıkıyoruz" sloganıyla organ bağışı konusuna dikkati çekmek ve "Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar/Herkes İçin Sağlık" temasıyla da EXPO 2020'ye aday İzmir'e destek için düzenleyeceği tura, A2 ehliyeti olan ve motosikleti trafiğe çıkmaya hazır vatandaşlar katılabilecek.  

Yaklaşık 300 motosikletlinin katılmasının beklendiği ve 23 Eylül'de başlayacak turda katılımcılar sırasıyla Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Antalya'yı ziyaret edecek. 

Antalya'nın Kemer ilçesinde 28 Eylül Cumartesi günü sona erecek tura katılanlar 26 Eylül Perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde basın toplantısı düzenleyecek
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Son Güncelleme: 14.09.2013 14:41
Anahtar Kelimeler:
TMFTURTÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONUOrgan Bağışı
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