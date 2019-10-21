Mola’ya peyzaj ayarı

ÇALIŞMALAR kapsamında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Mola Kavşağı’nda refüj düzenlemesi yapıldı. Kentin yaya ve araç sirkülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerinden biri olan mola kavşağında yapılan yaya geçidi düzenlemesinin sonrasında, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Refüjde, toprak dolgusu ve tesviyesi ile başlayan revize peyzaj çalışması, trafik görüşünü engelleyen boylu bitkilerin kaldırılması, çok yıllık, çiçekli bodur çalılar, yer örtücü bitki türleri ve dekoratif beyaz renkli dolomit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Dolomit taşı kullanımı ile alanda bulunan Tavuskuşu Heykeli’nin ön plana çıkarılması amaçlanmış olup, kullanılan çiçekli ve bodur bitkiler ile birlikte refüjde çok daha ferah ve estetik bir görünüm elde edildi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Şehrimizin en merkezi noktası olan Mola Kavşağı’nda yapılan bu estetik bitkilendirme çalışması, araç ve yaya yoğunluğunun çok fazla olduğu bu alanda etkileyici bir görsellik yaratmaktadır” dedi.