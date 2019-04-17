Modern çağın hastalığı obezite

ENERJİ alımı ile enerji verimi arasındaki dengenin bozulması obeziteye yol açmaktadır. Vücutta sağlığını bozacak şekilde aşırı yağ birikimi olan obezite 1980 yılından günümüze kadar olan sürede 2 katına çıkmıştır. Obezite eski zamanlarda güzelliğin, sağlığın, başarının ve otoritenin temsili iken; son zamanlarda neden olduğu hastalıkların bilinmesi, yaşam sağlığını ve hayat kalitesini etkilemesi nedeniyle kronik rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Obezitenin bir kısmından genetik faktörler sorumluyken ağırlıklı olarak çevresel faktörler sorumlu tutulmaktadır. Diyet, kültürel farklılıklar, fizik aktivitenin sıklığı, yaş, cinsiyet, gebelik, emzirme süresi obeziteyi etkilemektedir. Kişinin kullandığı ilaçlar da obezite sıklığını etkileyen faktörler arasındadır.

Obezitenin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Obezite sıklığının tüm dünyada giderek artması obeziteyi önemli hale getirmektedir. Damar duvarındaki değişimler; inme, felç, kalp krizi gibi hastalıklara neden olmaktadır. Hipertansiyon, kolesterol, metabolizma bozuklukları ve kanser riskinde artış obezite ile birlikte görülmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı hastalarımızı obeziteden korumak temel hedefimizdir.

Peki obeziteden korunmanın yolları nelerdir?

Obezitenin tedavisinde kişinin çabası önemli yer tutmaktadır. Biz hekimler hastalarımızın hormonal değerlendirmelerini yaptıktan sonra onların diyet ve yaşam tarzlarını düzenlemekteyiz. Fizik aktiviteyi arttırmayı, yağlı diyetin azaltılmasını, rafine işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını, taze mevsim sebzelerinin tüketilmesini, konserve gıdalardan uzak durulmasını önermekteyiz.” diye konuştu .