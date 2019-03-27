Modeller Antalya Aquarium'a hayran kaldı

 Uluslararası modellik yarışması Future Fashion Faces World modelleri, gezdikleri Antalya Aquarium'a hayran kaldı.

Modeller Antalya Aquarium'a hayran kaldı
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BU yıl 5'incisi düzenlenen Future Fashion Faces World profesyonel modellik yarışmasına Ukrayna, Portekiz, Hindistan, Litvanya, Özbekistan, Kenya, Tanzanya, Gürcistan, Cezayir ve Tayland gibi 20 ülkeden katılan 26 profesyonel model, Antalya'ya geldi. Profesyonel modellerin boy göstereceği yarışmanın gala gecesi, 30 Mart tarihinde Porto Bello Hotel'de yapılacak. Geceden elde edilen tüm gelir Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak. Engelli gençler gala gecesinde sahne alarak ritim performanslarını sergileyecek.

MODELLER ANTALYA'NIN TANITIMINI YAPTI

Hem Antalya'nın tanıtımı hem de sosyal sorumluluk için kolları sıvayan modeller, kentin tarihi ve önemli merkezlerini gezdi. 5 milyon metreküp su kapasiteli, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Aquarium'u ziyaret eden modeller, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada Antalya'nın tanıtımını yaptı.

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