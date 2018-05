Moda rüzgarları 70’lerden esecek

Ceren ŞAHİN

ARMARİO Butik, mart ayından bu yana, Neslihan Sönmez Saklar’ın işletmeciliğinde Alanya halkına hizmet sunuyor. Tekstil alanında deneyim sahibi Saklar, 2018’in yaz modasını ve modayı takip ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Yeni Alanya okurları için değerlendirdi.

SOKAKLAR CIVIL CIVIL OLACAK

Moda dünyasını yakından takip eden deneyimli işletmeci Neslihan Saklar 2018 yaz modasının öne çıkan trendlerinin 70’ler ile harmanlandığını vurguladı. Saklar “Modada rüzgar eskilerden günümüze doğru esiyor. Bu yaz incililer, puantiyeliler, İspanyol paçalar geriye dönüyor. Sokaklar çiçek desenlerinin hakim olduğu uçuş uçuş elbiseler ve puantiyeli tekstil ürünleri ile cıvıl cıvıl olacak. Tüller yine ön plana çıkıyor. Bu yılın yaz sezon modasında renkler vazgeçilmezimiz oluyor. Sokaklar renklerin ahengi ile bizlere görsel bir festival yaşatacak” diyerek yaz sezonu trendlerini Yeni Alanya okurları ile paylaştı.

T-SHİRTLER ARTIK DAHA SALAŞ

Saklar, pantolonlarda yüksek bel modasının devam ettiğinin altını çizerek yapmış olduğu değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi: “Yüksek bel modada yerini korumaya devam ediyor. Sağlık açısından da bu durumun daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Eteklerin artık midi boy olarak adlandırdığımız diz hizasında olduğunu görüyoruz. T-Shirtler artık slimm değil daha salaş ve rahat. Göbeği hafifçe açıkta bırakan kısa gömlekler bu yılın yine öne çıkan tekstil ürünleri arasında yerini alıyor. Kısacası Yeşilçam’ın unutulmaz kadınları bu yaz sokaklara çıkıyor.”

RAHATLIK MUTLULUK GETİRİYOR

Kişinin kendi beden algısına yönelik geliştirdiği farkındalığın giyim tarzını oluşturmasında son derece önemli bir yeri olduğunu ifade eden Saklar “Kişi öncelikle kendini tanımalı. Kişinin moda dünyasında yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek son trendleri kendi karakterine uygun bir şekilde uyarlayabilmesi en güzel sonucu veriyor. İçerisinde kendini rahat hissettiği kıyafetleri giymek insana mutluluğu da beraberinde getiriyor. Moda kişinin kendisidir aslında. Güncel gelişmelerin ve değişimlerin karakter bulmuş halini ortaya koymak gerekiyor. Bu da ancak kişinin kendini tanıması ve rahat hissettiği çizgiyi oluşturmasından geçiyor” şeklinde konuştu.

AKSESUARLAR İLE BİR ADIM ÖNE

Geniş ürün yelpazesi ile her kesime hitap eden Armario Butik, aksesuar çeşitliliğinde de fark yaratan bir çizgiye sahip. Modaya dair güncel değişiklikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Saklar ‘Çalışan kadınların iş hayatına yönelik tarzlarını oluşturabilecekleri klasik ürünlerimiz olduğu gibi sosyal anlamda günlük ve spor tarzın hâkim olduğu ürün gruplarımız da mevcut. Aksesuar çeşitleri söz konusu olduğunda özellikle çanta reyonumuza farklı ürünleri dâhil ediyoruz. Takı ve şapka modellerimiz de aksesuar anlamında ürün yelpazemiz içerisinde yerini alıyor” dedi.

HER KESİME HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Beden seçenekleri ve her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesi ile Alanya’ya hizmet veren Armario Butik işletme sahibi Saklar “Mağazamızda ürün çeşitliliğini özel olarak önemsediğimizi söyleyebilirim. İnsanlar farklı beden seçeneklerini bünyemizde bulabilir. Büyük beden ürünlerimiz de raflarda yerini alıyor. Her kesime hitap ediyoruz. Kapalı giyim üzerine ürünlerimiz mevcut. Aynı zamanda gençlere hitap eden ürün yelpazemiz de bir o kadar geniş. Giyimde günlük ama şık bir konsept uyguladık. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlar ile buluşturduk” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL KAMPANYA

Armario Butik işletme sahibi Saklar kampanyalara da değinerek “Açılışa özel yüzde 15 indirim uyguladığımız bir kampanyamız zaten mevcut. Buna ek olarak Anneler Gününe özel, yüzde 15 olarak uyguladığımız indirim üzerinden bir yüzde 5 indirim daha uyguluyoruz” dedi.