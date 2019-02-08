Moda'nın kalbi Antalya'da atacak

HOTEL Su içinde kurulacak özel alanda gerçekleşecek Antalya Moda Haftası- Fashion Show'un hazırlıkları tamamlandı. 6- 8 Mart tarihlerinde modanın kalbinin atacağı organizasyonun fikir sahibi EMY Organizasyon & Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz, etkinlikte moda denilince akla gelen her ayrıntının yaşanacağını söyledi. Moda günlerinde düzenlenecek defilelerde Türk tasarımcılar Burcu Kandemir, Selen Dalkıran, Nilüfer Korkmaz, Güler Baysal'ın özel koleksiyonlarının yanı sıra, Norveçli tasarımcı Shervin Najafpour, Azerbaycanlı tasarımcı Fakhriya Khalafova ve dünyaca ünlü Lübnanlı tasarımcı Abed Mahfouz yeni koleksiyonlarını Antalyalı modaseverle buluşturacak. Defilelere çıkacak mankenlerin saçları ise moda günleri için özel saç tasarımlarını hayata geçirecek Tarık Uludağ tarafından yapılacak. Defile organizasyonlarının yanı sıra katılımcılar ünlü modacılarla bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakalayacak. Micegoo.com sponsorluğunda, Muratpaşa Belediyesi'nin destek verdiği Antalya Moda Günleri'ni takip etmek için Türkiye'nin farklı şehirlerinden modaseverler Antalya'ya akın edecek. Üç gün boyunca Antalya, İstanbul ve yurtdışından Emy Organizasyon & Ajans'a bağlı 30 manken podyumda yerini alacak. Organizasyonun her ayrıntısıyla uğraşan Eda Meltem Yılmaz, "Bu yıl birbirinden yetenekli tasarımcıları Antalya'da ağırlayacağız. Turizmin başkentinde modanın nabzını tutacağız" dedi.