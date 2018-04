Mobilyalarınız Gürses’ten

GÜRSES Mobilya, Alanya’da 25 yıldır deneyimli kadrosu ve kaliteli ürünleri ile hizmet sunuyor. 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş 5 katlı mağazasında, gerek profesyonel hizmet anlayışı, gerek müşterilerine şıklığı ve rahatlığı bir arada sunduğu ürün yelpazesi, gerekse de kampanyaları ile Alanya’da fark yaratmaya devam ediyor. Gürses Mobilya Mağaza Müdürü Şemsa Karataş, düğün organizasyonlarının artacağı yaz sezonu öncesinde ev kuracak olan çiftler başta olmak üzere ev eşyalarını yenilemek isteyen tüm Alanya halkına sundukları kampanyaları anlattı.

GÜRSES MOBİLYA’DAN ÜCRETSİZ DEKORASYON HİZMETİ

Konuşmasına müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayarak başlayan Karataş “Gürses Mobilya’da müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir. İnsanlar yaşam alanları için bizlere geliyorlar ve bizlerin görevi insanların yaşam alanlarını güzelleştirmek. Bu bilinçle hizmet veriyoruz. Çoğu zaman insanlar geniş alanlarda, mağazalarda görmüş oldukları, beğendikleri mobilyaların evlerinde nasıl duracağı hususunda kararsız kalıyor. Bizler bu kararsızlığı çok iyi anlıyoruz ve müşterilerimizin tam anlamıyla istediklerine karşılık bulabilmeleri için tamamen ücretsiz olarak dekorasyon hizmeti de veriyoruz. Müşterilerimizin evlerine gidiyoruz. Evlerinde ne istediklerini dinliyoruz, dekorasyon adına gözlemlerimizi paylaşıyoruz ve ölçülerini alarak onlara ürün yelpazemizi sunuyoruz. Böylece sonuç mükemmel oluyor” şeklinde konuştu.

SATIŞ SONRASINDA ÜRÜNLERİNİN ARKASINDA

Mobilya sektöründe deneyimi ve profesyonelliği ile ön plana çıkan Şemsa Karataş, Gürses Mobilya bünyesinde sunmuş oldukları kalitenin altını çizerek, konuşmasında “Ürünün fiyatı kadar kalitesi de son derece önemli. Gürses Mobilya bünyesinde bizler ürünlerimizin kalite bazında her daim arkasındayız. 25 yıllık mobilya deneyimimize, birikimimize ve ürünlerimize güveniyoruz. Dolayısı ile bu güveni müşterilerimiz de hissediyor. Satış sonrası destek mobilya sektöründe oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bizler satış ve sonrasında müşterilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YILIN 12 AYI, 365 GÜNÜ KAMPANYA

Gürses Mobilya Mağaza Müdürü Şemsa Karataş, Alanya halkına kaliteyi, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarken, her keseyi mutlu edecek kampanyalarının olduğunu da belirtti. Yılın 12 ayı farklı ürün gruplarında kampanyaların olduğuna vurgu yapan Karataş, konuşmasını “Bizler müşterilerimizi bu kapıdan mutlu uğurlayabilmek adına her şeyi en ince ayrıntısına dek düşünen bir mobilya mağazasıyız. Doğal olarak bu kapıdan içeriye giren insanlar, fiyatlar mevzu bahis olduğunda da bu farkı hissediyorlar. Bünyemizde her keseye uygun geniş bir ürün yelpazesi bulunduruyoruz. Bu kapıdan içeriye giren herkes şıklığı, rahatlığı, güvenilir ve doğru hizmeti, aynı zamanda da uygun fiyat seçeneklerini bir arada bulabilir. Biz müşterilerimizi üzmemek taraftarıyız. Gürses Mobilya olarak burada mutlu etmek için varız. Dolayısıyla gerek kampanyalarımız, gerekse de taksit seçeneklerimiz ile her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bütün Alanya halkını Gürses Mobilya’nın farkını hissetmeleri için bu kapıdan içeriye girmeye davet ediyoruz" diyerek sonlandırdı.