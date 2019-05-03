Mobil Kısırlaştırma Aracı Gündoğmuş’ta

ALANYA Belediyesi ile Gündoğmuş Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu ortak bir proje kapsamında Gündoğmuş ilçesindeki kedi ve köpeklere yönelik olarak rehabilitasyon faaliyeti Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapıldı. Faaliyetler kapsamında Alanya Belediyesi’ne ait mobil kısırlaştırma ünitesi, Gündoğmuş ilçesindeki hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve parazitle mücadelesine yönelik rehabilitasyon işlemlerini yerinde gerçekleştirdi. Gündoğmuş Belediyesi ekipleri ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Ekipleri’nin ve araçlarının kullanıldığı bu çalışma ile sadece Alanya’da değil, çevre ilçelerde de hayvan refahının artırılmasına yönelik faaliyetlere Alanya Belediyesi’nce devam etmekte. Gündoğmuş ilçesinde de bu durum halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.