Miss Kemer'de, Türkiye'yi Berna temsil edecek

MİSS Kemer International Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Esline Ajans mankeni 21 yaşındaki Berna Özbek, yarışma için form tutuyor. 30 ülkenin finalisti ile yarışma kampına girecek olan Özbek, kraliçe olmak için mücadele edecek. 1.73 boyu ile iddialı yarışmacılar arasında olacağını düşündüğünü söyleyen Özbek, hazırlıklara başladığını vurguladı. Heyecanlı olduğunu anlatan Özbek, "Miss Kemer'i geçen yıllarda çok takip ettim. Oldukça güçlü rakipler oluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen finalistlerle yarışacağım. Başarılı olacağımı ve taç alacağıma inanıyorum" dedi. Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Berna Özbek, "İç mimarlığın bana kattığı estetik ve tasarım hayal gücünü yarışmaya da yansıtmak istiyorum. Giyeceğim kıyafetlerden, podyumdaki duruşuma kadar aslında her ayrıntımda estetik olacak" diye konuştu. Berna Özbek'i yarışmaya hazırlayan Esline Ajans kurucusu Esra Keskinol, kraliçe adayına neler yapması gerektiği, podyumda nasıl duracağı konularında önerilerde bulunuyor.