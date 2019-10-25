Misafir öğrenciler trafikle tanıştı

SON olarak Manavgat’tan gelerek Trafik Eğitim Parkı’nda Trafik Eğitim Sorumlusu Bilge Toksöz ve diğer uzman trafik eğitmenlerinden “Trafikte nelere dikkat edilmeli?” konulu ders alan öğrenciler, akülü araçlarla da park içerisinde oluşturulan özel alanlarda trafik deneyimi yaşadılar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, Manavgat’tan Alanya’ya gelerek Trafik Eğitim Parkı’nın imkanlarından faydalanan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Trafikte dikkatli davranmanın yaya, sürücü ve yolcu güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Bizler geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyun alanları, parklar, spor tesisleri inşa ediyoruz. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Sizler şimdi trafikte gerek yolcu gerekse yaya olarak bulunuyorsunuz, ilerleyen süreçte sürücü de olacaksınız. Trafik kurallarına uyun, uymayanları da aileniz dahi olsa uyarmaktan çekinmeyin" dedi.