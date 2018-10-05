Miniklerden sevimli dostlara ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Hayvan Barınağı, Hayvan Hakları Haftası ve Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çocukların akınına uğradı

Miniklerden sevimli dostlara ziyaret
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Hayvan Hakları Haftası ve Hayvanları Koruma Günü kapsamında Hayvanat Bahçesini gezdi. Miniklerin hem eğlendiği hem de hayvanları tanıdığı gezide renkli anlar yaşandı. 5-6 yaş grubu kreş öğrencileri, belgesellerden ve kitaplardan gördükleri vahşi hayvanları yakından inceleme fırsatı bulurken, keyifli bir gün geçirdi. 

Hayvan sevgisi anlatıldı 
Antalya’nın çeşitli bölgelerindeki ilkokullardan gelen öğrenciler, sahipsiz hayvanların bakımının yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti. Ziyarette hayvanlara yönelik şiddeti önlemek ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Uzman Veteriner Hekim Gülsüm Kulaksız tarafından ‘hayvan sevgisi ve hayvan davranışları’ konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrencilere oturdukları semtteki sokaklara koymaları amacıyla mama ve su kabı hediye edildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zabıtadan fırsatçılara sıkı denetim
Zabıtadan fırsatçılara sıkı denetim
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479