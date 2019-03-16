Minikler hayallerindeki robotu tasarlıyor

KEPEZ'DE hizmet veren Özel Eymen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin, Bilişim Teknolojileri Robotik Yazılım Kodlama Öğretmeni Mine Emen ile birlikte yaptıkları robotlar dikkat çekiyor. Robotik kodlama ve yazılım dersleri gören minikler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırlanan robotik mekanizmalara hayal dünyalarında kurdukları karakter ve tasarımları robotlara yansıtıyor. Miniklerin tasarladıkları robotlarda en dikkat çekeni ise alkışa duyarlı mutluluk robotu ile ilahi eşliğinde dönen Mevlana robotu oldu.

"Onlar hayal ediyor, birlikte tasarlıyoruz"

Verdikleri eğitimde çocukları önce düşünmeye ardından hayal etmeye yönelttiklerini belirten öğretmen Mine Emen, öğrencilerinin sınırların ötesinde ürünler çıkarttıklarından bahsetti. Emen, "Mevlana robotu, 4 yaşındaki bir çocuğumuzun fikriydi. Farkındalıklı çocuklarla olduğumuz için çevrelerine dikkatli bakıyorlar ve olmayan şeylerin hayalini kurarak onun robotunu yapmak istediler. Bir öğrencimiz de alkışla hareket edebilen bir robot düşündü. Adını mutluluk robotu koyduk. Onunla birlikte alkışla çalışan robot tasarladık. Önemli olan onlara düşünmeyi ve hayal etmeyi öğretmek. Onlar hayal ediyor, birlikte tasarlıyoruz" dedi.