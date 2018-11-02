Minik yüreklerde Kızılay sevgisi

DÖŞEMEALTI Belediyesi Ekolojik Kreş'in minikleri, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ile ilgili çok özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, minikler hazırladığı deprem tatbikatı senaryolu drama ile Kızılay'ın önemine dikkat çekti. Kreş öğrencileri, bir afet sonrasında yaşananları, Kızılay'ın yardıma gelmesi, yaralıları ve doktorları canlandırdı.

Deprem senaryosu

Senaryo gereği, deprem sonrası birçok ev yıkılırken, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda insan sokakta kaldı. Afet sonrası bölgeye gelen Kızılay, yardım çadırlarını kurdu. Doktorlar da sedye ve yerde yatan onlarca kişiye tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Yaraları sarmak için onlara sıcak yemek dağıtıldı.

Kızılay farkındalığı

Kreş yetkilileri, "Bu etkinliği yapmaktaki amacımız; çocuklarımıza yardım farkındalığı kazandırmak adına, Kızılay’ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilincini ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemli olduğunu uyguladığımız etkinliklerle pekiştirmekti" dedi.